Transport
Servei alternatiu per carretera entre Saragossa i Casp per obres el 25 i 26 d’octubre
Els treballs afectaran dos trens que passen per Móra la Nova
Renfe ha programat 22 serveis d’autobús per garantir la mobilitat als seus viatgers entre Saragossa i Casp els dies 25 i 26 d’octubre, en què la línia ferroviària convencional es tancarà al trànsit per obres de millora d’Adif.
Aquests treballs al corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectaran a sis serveis diaris de Mitjana Distància de Renfe durant els esmentats dies 25 i 26 d’octubre. Es tracta de quatre trens de la relació Barcelona-Casp-Saragossa i dos més de la relació Móra la Nova-Casp-Saragossa.
En tots els casos, el trajecte entre la capital aragonesa i Casp es realitzarà per carretera, combinant un servei directe entre Saragossa i Casp i un altre que efectuarà parades a les estacions intermèdies. El trajecte entre Barcelona i Casp es realitzarà en tren.
Els horaris dels autobusos es veuran lleugerament modificats respecte dels del tren i variaran en funció de si el servei té o no parades intermèdies, per garantir l’enllaç amb els trens a Casp.
Durant aquests dos dies, no es prestarà servei per a aquests trens a les estacions saragossanes de Portillo, Goya i Miraflores. Els autobusos tindran el seu origen i destinació a les dàrsenes 21 a 24 de l’estació d’autobusos de Saragossa Delicias.