Servei alternatiu per carretera entre Saragossa i Casp per obres el 25 i 26 d’octubre

Els treballs afectaran dos trens que passen per Móra la Nova

Imatge d'arxiu l'estació de Móra la Nova

Cedida

Renfe ha programat 22 serveis d’autobús per garantir la mobilitat als seus viatgers entre Saragossa i Casp els dies 25 i 26 d’octubre, en què la línia ferroviària convencional es tancarà al trànsit per obres de millora d’Adif.

Aquests treballs al corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectaran a sis serveis diaris de Mitjana Distància de Renfe durant els esmentats dies 25 i 26 d’octubre. Es tracta de quatre trens de la relació Barcelona-Casp-Saragossa i dos més de la relació Móra la Nova-Casp-Saragossa.

En tots els casos, el trajecte entre la capital aragonesa i Casp es realitzarà per carretera, combinant un servei directe entre Saragossa i Casp i un altre que efectuarà parades a les estacions intermèdies. El trajecte entre Barcelona i Casp es realitzarà en tren.

Els horaris dels autobusos es veuran lleugerament modificats respecte dels del tren i variaran en funció de si el servei té o no parades intermèdies, per garantir l’enllaç amb els trens a Casp.

Durant aquests dos dies, no es prestarà servei per a aquests trens a les estacions saragossanes de Portillo, Goya i Miraflores. Els autobusos tindran el seu origen i destinació a les dàrsenes 21 a 24 de l’estació d’autobusos de Saragossa Delicias.

