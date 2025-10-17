Policial
Enxampat quan intentava amagar els objectes sostrets d'un pis sota un cotxe a Móra d’Ebre
En l’escorcoll, li van localitzar un ordinador portàtil, una maleta i 5.875 euros en efectiu
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) van detenir la matinada d’aquest dijous, a Móra d’Ebre, un home de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.
Els fets van tenir lloc cap a les 05:50 hores de la matinada d’aquest passat dijous quan una patrulla va rebre l’avís d’un possible robatori en un domicili de Móra d’Ebre que s’estaria produint en aquell mateix moment.
En acostar-se al lloc, diversos agents van fer una recerca i van localitzar una persona, que coincidia amb la descripció del sospitós, que intentava amagar-se de les dotacions policials mentre ocultava un objecte sota un vehicle estacionat en la via pública.
En l’escorcoll, li van localitzar un ordinador portàtil, una maleta i 5.875 euros en efectiu que acabava de sostreure del domicili.
Per tot plegat, l’home va quedar detingut i els objectes es van retornar als seus propietaris. El detingut, que acumula fins a tretze antecedents policials, va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Gandesa.