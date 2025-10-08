Economia
Móra la Nova competeix amb més de 70 projectes per una de les noves gigafactories d'IA que promou la UE
Brussel·les reserva 600 milions del programa Horizon per garantir l'accés a 'start-ups' a les futures instal·lacions
La Comissió Europea ha reservat 600 milions d'euros dins el programa d'investigació Horizon Europe per garantir l'accés a empreses emergents i personal científic a les futures gigafactories d'intel·ligència artificial que vol impulsar Brussel·les. La proposta presentada aquest dimecres per l'executiu comunitari forma part de l'estratègia batejada com a IA a la Ciència, la qual busca situar Europa «al capdavant de la recerca científica» en el camp de la intel·ligència artificial.
La iniciativa pretén complementar el macroprojecte de la Comissió que busca instal·lar entre 4 o 5 noves gigafactories d'IA a la UE. Dins els projectes presentats, Espanya ha presentat un consorci liderat per Telefónica i que s'instal·laria a Móra la Nova.
Si bé les candidatures de les gigafactories ja s'han donat a conèixer -se n'han presentat 76 a un total de 16 estats membres- les converses entre la Comissió Europea amb els promotors i els estats implicats de cara a preparar la convocatòria oficial encara han d'iniciar-se. La previsió, segons l'executiu, és que la convocatòria definitiva s'obri a finals d'aquest 2025.
El projecte per a la construcció de fins a cinc gigafactories d'intel·ligència artificial a la UE respon a l'anunci que va fer la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, el febrer de l'any passat. Llavors, la dirigent alemanya va avançar que impulsaria un fons per mobilitzar fins a 20.000 milions d'euros -en finançament públic i privat- per convertir la UE en «una gran potència supercomputacional».
En el cas de les instal·lacions projectades a Móra la Nova, el govern espanyol preveu que la inversió publicoprivada necessària per tirar endavant el projecte ascendeixi fins als 5.000 milions d'euros.
Més accions
També dins les accions emmarcades en l'estratègia IA a la Ciència, Brussel·les s'ha fixat com a objectiu doblar la inversió destinada a IA dins el marc de l'Horizon Europe fins als 3.000 milions d'euros anuals. En paral·lel, desenvoluparà l'estratègia Escollir Europa (Choose Europe), que inclou un desemborsament de 58 milions d'euros per atraure, formar i retenir «el millor talent científic» en intel·ligència artificial a la UE.
A banda d'aquesta estratègia, la Comissió Europea també ha presentat la iniciativa coneguda com a Aplicació de la IA, la qual pretén reforçar l'adopció d'eines d'intel·ligència artificial en diversos sectors públics, inclosos la salut, l'àmbit farmacèutic, l'energia, la mobilitat, la defensa o l'agroalimentació, entre d'altres.
Per completar aquest objectiu, l'executiu té intenció de mobilitzar al voltant de 1.000 milions d'euros. «Aquesta estratègia contribuirà a impulsar les capacitats de la UE per alliberar beneficis socials, des de diagnòstics sanitaris més precisos, fins a la millora de l'eficiència i l'accessibilitat dels serveis públics», resumeix la Comissió.