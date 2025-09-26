Ribera d'Ebre
Territori emet l'informe ambiental estratègic per delimitar l'ampliació del polígon industrial d'Ascó
La modificació del plantejament urbanístic s'haurà de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària
Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha emès l'informe ambiental estratègic de la modificació puntual de les normes subsidiàries d'Ascó (Ribera d'Ebre). El consistori canvia el planejament urbanístic per delimitar el sector S-08 de polígon industrial i ampliar-lo. També se suprimiran els sectors S-05, S-06 i S-07 i s'ajustarà els S-03 i S-04.
L'Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre determina que el projecte se sotmeti a avaluació ambiental estratègica ordinària «atès que té efectes significatius sobre el medi ambient». La resolució es publica aquest divendres al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). No s'hi pot interposar cap recurs si no és per via judicial o administrativa un cop aprovada la modificació.
L'objecte de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament d'Ascó és ampliar l'àmbit del sector industrial S-08, desqualificar els sectors S-05, S-06 i S-07 i ajustar els sectors S-03 i S-04 de desenvolupament residencial. La desclassificació modificarà les superfícies del sòl no urbanitzable qualificat de clau C1, C2 i C3, i part del sòl urbà qualificat de parc urbà, xarxa viària bàsica i industrial aïllada.
L'àmbit de la modificació està al nord-est del nucli d'Ascó, en terrenys lliures d'edificació. Es proposa concentrar tot el sòl industrial en un únic punt del municipi, al costat de la carretera C-12 i de les instal·lacions industrials existents, a tocar del sector S-08 - a excepció de l'àmbit discontinu provinent del sector S-07-.
El sector industrial S-08 es vol ampliar en els terrenys circumdants a aquest sector, classificats de sòl urbanitzable i de sòl urbà. La superfície passarà de 176.271 metres quadrats vigents a 415.841,78 metres quadrats. El nou polígon tindrà espais lliures (61.675,22 metres quadrats); equipaments (25.220,45 metres quadrats); viari (48.788,32 metres quadrats); serveis tècnics (3.510,97 metres quadrats); serveis (35.453,98 metres quadrats); i zona de protecció (20.424,87 metres quadrats). El sòl privat d'ús industrial que es preveu és de 220.767,97 metres quadrats. Es desqualificarà una part del sector S-08 de sòl urbanitzable de desenvolupament industrial proper a la C-12 (6.069,52 metres quadrats) per deixar com a sistema viari per a un futur tercer carril de la carretera C-12.
Superfície per al hub energètic
L'Ajuntament d'Ascó justifica aquesta ampliació per disposar de més sòl industrial i poder implantar així noves activitats vinculades a les energies renovables i al seu hub energètic, per oferir una alternativa al futur tancament de la central nuclear d'Ascó I i Ascó II. El consistori està construint sis naus industrials amb el mateix objectiu.