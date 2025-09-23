Economia
Ascó construeix sis grans naus industrials amb els Fons Nuclears per impulsar el hub energètic post nuclear
El consistori dissenya les infraestructures segons les necessitats transmeses per algunes de les empreses interessades
L'Ajuntament d'Ascó (Ribera d'Ebre) ha iniciat la urbanització i construcció de sis naus industrials al polígon del municipi, davant de la central nuclear. Seran espais més grans que les naus que queden ara disponibles. Faran 641 metres quadrats i s'han dissenyat segons les necessitats que ha transmès al consistori l'empresariat i algunes de les companyies interessades a implantar-se al municipi.
L'Ajuntament d'Ascó es reservarà una de les sis naus com a seu del hub energètic que promou per al futur post nuclear de la població i el territori. Les noves infraestructures industrials es financen amb 1.834.991,94 euros dels Fons Nuclears. El consistori paga amb recursos propis la resta de la inversió que ascendeix a 2.129.949,49 euros.
La part urbanitzada del polígon industrial d'Ascó s'ha quedat sense espais o amb naus de poca capacitat per oferir a les empreses interessades per implantar-se al municipi. El consistori ha iniciat la urbanització de l'espai que queda a l'entrada de la central nuclear, on es construiran sis naus industrials de gran capacitat, disponibles a partir de l'estiu de l'any que ve. Com ha destacat la regidora de Promoció Econòmica, Carolina Baiges, són naus adaptades a les necessitats que els han transmès les empreses i permetran «captar noves inversions» al municipi, a qui urgeix tenir alternatives quan les nuclears tanquin.
Cinc de les naus es licitaran per procediment públic i la sisena serà un dels equipaments centrals del hub energètic que impulsa el consistori, «un ecosistema d'indústria, recerca, gestió del talent i formació» que vol crear el consistori. L'Ajuntament avança que hi ha almenys tres empreses interessades en les naus, dues de la zona i una de l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'acció està coordinada des del programa Connectem Ascó, presentat al juliol, que unifica les polítiques de projecció econòmica amb la finalitat de dinamitzar l'activitat Empresarial des de l'emprenedoria autòctona i la captació de noves inversions. «Era un projecte que teníem al cap i que necessitava la infraestructura, una proposta perquè fóssim capaços de generar ocupació i atreure noves empreses i que els Fons Nuclears han permès tirar endavant», ha remarcat Baiges.