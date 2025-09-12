Mobilitat
Quatre trens de Barcelona-Casp-Saragossa i dos més a Móra la Nova tindran afectacions per les obres en aquest corredor
Renfe habilita 22 autobusos entre la capital aragonesa i Casp els dies 20 i 21 de setembre
Les obres al corredor convencional Barcelona-Casp-Saragossa afectaran sis serveis diaris de Mitjana Distància de Renfe els dies 20 i 21 de setembre, ja que Adif tancarà el trànsit d'aquesta línia.
Es tracta de quatre trens de la relació Barcelona-Casp-Saragossa i dos més de la relació Móra la Nova-Casp-Saragossa. Arran dels treballs, Renfe ha programat 22 serveis d'autobús per garantir la mobilitat dels viatgers.
En tots els casos, el trajecte entre la capital aragonesa i Casp es farà per carretera, combinant un servei directe entre els dos municipis i un altre que efectuarà parades a les estacions intermèdies. El recorregut entre Barcelona i Casp es realitzarà en tren.