Societat
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova passeja la locomotora Yeyé
Una vintena de persones participen en l'activitat i recorren un petit trajecte amb la històrica màquina
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova ha passejat aquest diumenge al matí la locomotora Yeyé. La històrica màquina, que va estar en servei des de finals dels anys 60 fins a mitjans dels 90, és una de la quarantena de peces que el museu té restaurades i que, periòdicament, fan circular.
En l'activitat hi han participat una vintena de persones, que també han fet una visita guiada per les instal·lacions i han conegut com funcionava el sistema ferroviari antigament. Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació de Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial (APPFI), ha reivindicat la importància d'aquests elements: «tenim el costum de fer servir les coses, llençar-les i 50 anys després adonar-nos de la seva importància», ha manifestat.
La locomotora Yeyé és com es coneixen a les màquines dièsel de la sèrie 308 de Renfe. «És per maniobres i línia de passatgers amb poc pes, és a dir, que no pot arrossegar una gran quantitat de vagons, i això la limitava a línies secundàries i a petits recorreguts», ha detallat Claramunt.
La peça que hi ha al museu riberenc va acabar l'activitat al port de Tarragona. Alguns dels vagons que utilitzava també s'han restaurat i són els que aquest diumenge han fet servir els visitants. Uns cotxes amb un interior fet principalment de fusta, passadís lateral, cabines compartimentades i butaques de dues o tres places a tocar de la finestra.
La vida útil que va tenir la Yeyé va ser relativament curta. «Als anys 60 hi havia funcionant locomotores de vapor que tenien 100 anys. Una que tingui 30 anys no és desorbitat i ara mateix hi ha material corrent per les vies de Regionals que en tenen 50 i van bé», ha remarcat el vicepresident.
Claramunt ha valorat que mantenir actiu el material mòbil antic no només genera coneixement, sinó també permet que els visitants «recordin el temps en que hi van viatjar». «Tenim un públic divers, però sobretot familiar. Molta gent quan ve se sorprèn perquè no coneixen aquest patrimoni tant important que tenim», ha comentat.
Tot i això, ha considerat que el públic «té interès» en aquestes peces però ha lamentat que les administracions no hi destinin els recursos necessaris per garantir-ne la conservació. De fet, ha remarcat que des de fa anys hi ha un moviment que reclama la construcció d'un museu del transport a Catalunya.
«Sobta que una ciutat com Barcelona no en tingui cap. Vas per Europa, a Brussel·les o Berlín, i n'hi ha fins i tot amb tramvies històrics funcionant; i aquí sembla que ens haguem quedat encallats», ha destacat. De fet, ha apuntat que des de Móra la Nova s'emmirallen amb els museus europeus, on és molt habitual fer petits trajectes amb els trens històrics per atreure visitants.