Successos
Troben en bon estat una dona de 71 anys desapareguda des de dimecres a Rasquera
El marit havia denunciat que havia sortit a caminar al matí i no havia tornat a casa
Els Bombers han localitzat aquest dijous cap a les quatre de la tarda en bon estat de salut la dona de 71 anys desapareguda a Rasquera (Ribera d'Ebre) des d'ahir al matí. Efectius del cos d'emergències l'han trobat conscient però desorientada al barranc de les Pedraletes. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha assistit i evacuat a l'hospital de Móra d'Ebre. La recerca va començar ahir, després que cap a un quart de cinc de la tarda el marit denunciés que la dona havia sortit a caminar a les nou del matí i no havia tornat. El dispositiu inicial de recerca dels Bombers va incloure 37 efectius, gossos i drons, a banda del SEM, els Mossos i membres de l'Ajuntament. Aquest matí l'operatiu ha augmentat fins als 52 efectius.Les tasques de recerca es van establir en diferents sectors de treball per descartar camins per on podia haver passat la dona, en un radi de 500 metres des del darrer punt d'albirament. Avui, a partir de noves informacions aportades per veïns i coneguts, s'ha ampliat el sector de rastreig entre la riera i el nucli de Rasquera.
En un primer moment s'han localitzat algunes pertinences de la desapareguda i, poc després, els bombers l'han trobat. Estava conscient, però desorientada. El personal mèdic s'ha desplaçat al punt on ha estat trobada per atendre-la i, posteriorment, se l'ha traslladat amb helicòpter fins al centre de comandament on l'esperava una ambulància per evacuar-la a l'hospital de Móra d'Ebre.
En el dispositiu de recerca també han participat patrulles dels Mossos d'Esquadra, el SEM i membres de l'Ajuntament de Rasquera.