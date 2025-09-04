Successos
Busquen una dona de 71 anys desapareguda a Rasquera
L’alerta es va rebre ahir després que la dona sortís a caminar i no tornés al seu domicili
Busquen una dona de 71 anys desapareguda des del matí de dimecres al municipi de Rasquera (Ribera d’Ebre). L’alerta es va rebre a les 16:17 hores, després que la dona sortís a caminar i no tornés al seu domicili. Des d’aleshores, s’ha desplegat un ampli dispositiu de recerca per donar amb el seu parador, que encara es desconeix.
L’operació va començar el mateix dimecres amb un rastreig intensiu per camins, la carretera TV-3022 en direcció a Rasquera i El Perelló, i també des de l’aire amb l’ajuda d’helicòpters i drons del MAER (Mitjans Aeris dels Bombers). A més, es van incorporar unitats canines del Grup Caní de Rescat (GRCR) per facilitar la localització.
Els equips d’emergència estan treballant en diverses línies de recerca, incloent àrees urbanes, punts on podria haver-se desorientat i zones de difícil accés. Aquest dijous continua el dispositiu amb un total de 40 efectius dels Bombers de la Generalitat, 17 dotacions terrestres i l’ús de tecnologia aèria.