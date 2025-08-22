Festes
La música i els actes populars porten Ascó al cor de les seves festes
El Festival Ascó Batega! tindrà avui com a protagonistes a Figa Flawas i demà actuaran los Manolos
Les veïnes i els veïns d’Ascó viuen aquesta setmana la seva particular setmana gran, amb la celebració de la Festa Major d’estiu, dedicada als seus patrons, Sant Miquel, Santa Paulina i Sant Gregori.
Les festes van començar dimecres amb el pregó que enguany s’ha encarregat d’oferir Angelines Gironés Sanz, coneguda asconenca que va ser pubilla d’Ascó el 1972, regidora de Cultura entre 2007 i 2015 o presidenta de la Comissió de Festes. A més del pregó de Gironés, el programa va arrencar també les seves activitats d’oci, amb ball i xaranga. Per altra banda, ahir dijous es va celebrar la missa en honor a Sant Miquel, amb la presència el nou bisbe d’Urgell, el tivissà Mons. Josep-Lluís Serrano i Pentinat, mentre que a la tarda es va comptar amb un concert ‘revival’ de María Jesús y su acordeón, i un concert i ball amb l’orquestra Selvatana.
De cara a avui divendres, les activitats més remarcables són la popular Festa del Riu, amb activitats i jocs tradicionals, com ara el pal ensabonat, les curses de natació o la tirada de melons i síndries; a més d’un correbars, concert i ball. De matinada, destaca una nova cita del Festival Ascó Batega!, que tindrà al duet vallenc Figa Flawas com a cap de cartell i al grup de versions Coco i DJ Naia tancant la nit.
Els actes de dissabte estan replets d’ofertes per a tots els públics, amb esports, sardanes, havaneres, la inauguració de la nova oficina de turisme, a més de ball i d’un altra nit del Festival Ascó Batega! amb los Manolos, Brou i DJ Enka. La música també serà protagonista diumenge, amb The Grow Up Singing Band, el teatre de Joan Pera, el castell de focs i la música de tribut a Raffaella Carrá com a complements finals.