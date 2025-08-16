Successos
Rescaten un home que havia caigut en un pou de 15 metres a Ginestar
L’operatiu, amb sis dotacions dels Bombers i el GRAE, va aconseguir extreure la víctima amb seguretat
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte a primera hora del matí un home que havia caigut accidentalment dins d’un pou de sínia d’uns 15 metres de profunditat al municipi de Ginestar. L’avís s’ha rebut a les 5.05 hores.
Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, entre elles efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), que han accedit a l’interior del pou per assegurar la víctima i extreure-la amb garanties.
Un cop fora de perill, l’home ha estat atès pels serveis d’emergència i posteriorment traslladat pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).