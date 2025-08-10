Successos
Una avaria obliga a desallotjar 130 passatgers d'un tren aturat a Móra la Nova
Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat i Renfe ha activat un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus
Nova incidència ferroviària aquest diumenge a la tarda a la demarcació de Tarragona. Problemes tècnics han obligat a desallotjar 130 passatgers d'un tren regional de Renfe a Móra la Nova, que ha quedat aturat a les vies. Aquest anava de Saragossa a Barcelona.
A causa de la incidència, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Mentre la incidència es resol, Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus.
Aquest matí ja s'han viscut complicacions en diverses estacions de Renfe quan una incidència tècnica ha fet caure el sistema de megafonia i informació. Aquest problema ha afectat principalment la rodalia de Barcelona.