Denuncien que els reactors nuclears d'Ascó escalfen l'Ebre des de fa gairebé 30 anys
Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre asseguren que el riu ha superat «reiteradament» el límit de 25 graus
Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre denuncien que els reactors nuclears d'Ascó (Ribera d'Ebre) provoquen un augment sostingut de la temperatura del riu Ebre des de fa gairebé tres dècades, causant problemes a l'ecosistema fluvial.
Les dues entitats han presentat aquest dimecres un informe en què asseguren que el riu ha superat «reiteradament» el límit de 25 graus establert pel Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre.
Per arribar a aquesta conclusió, han analitzat les dades recollides des del 1997 a l'estació de control de Flix, gestionada per l'Agència Catalana de l'Aigua i situada aigües amunt dels reactors; i a l'estació d'Ascó, ubicada aigües avall.
Ecologistes en Acció i la Plataforma en Defensa de l'Ebre assenyalen com a causa principal d'aquesta situació el deteriorament de la torre de refrigeració, una estructura de 160 metres construïda el 1995 precisament per garantir que no s'alterés la temperatura del riu.
Aquest escalfament de l'aigua, asseguren, afecta la fauna i flora del riu, altera els cicles biològics, afavoreix el creixement excessiu de plantes aquàtiques que dificulten el flux de l'aigua i redueixen l'oxigen i provoca la proliferació de la mosca negra, un insecte perjudicial per a la biodiversitat.