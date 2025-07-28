Successos
Els Bombers donen per controlat un incendi al voral de la TV-3022 a Rasquera
Les Terres de l'Ebre es troba des d'ahir en situació de perill extrem d'incendi
Els Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dilluns en un incendi de vegetació al voral de la carretera TV-3022 a Rasquera. L'avís l'han rebut a les 07.17 hores i s'han desplaçat amb cinc dotacions terrestres fins al quilòmetre 12 de la via.
Després d'una bona estona treballant amb els equips d'aigua l'han pogut donar per controlat. Tot i així, els efectius es troben a la zona per controlar revifades i poder donar-lo per extingit.
El Serveic Català de Trànsit ha informat que es dona pas alternatiu a la via.
Les Terres de l'Ebre es troba des d'ahir en situació de perill extrem d'incendi per les fortes ratxes de vent. Per aquest dilluns es preveu que 16 municipis assoleixin perill extrem, 71 municipis perill molt alt i 104 municipis perill alt.