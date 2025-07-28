Municipal
Ascó impulsa la diversificació econòmica amb el nou programa ‘Connectem Ascó, Empresa i Innovació’
La iniciativa inclou una nova web per centralitzar serveis a empreses i preveu actuar en àmbits clau com l’emprenedoria, la innovació o l’atracció d’inversions
L’Ajuntament d’Ascó ha posat en marxa el programa ‘Connectem Ascó, Empresa i Innovació’, una nova eina per accelerar la diversificació econòmica del municipi. Impulsat des de la regidoria de Projecció Econòmica, el pla combina iniciatives ja existents amb noves accions per reforçar el suport al teixit empresarial local i captar noves inversions, tot aprofitant el potencial dels Fons de Transició Nuclear.
El programa s’estructura en cinc grans àmbits d’actuació: suport a les empreses existents, foment de l’emprenedoria, atracció d’inversions, generació i retenció de talent, i impuls a la innovació. Tots aquests objectius es vehiculen a través del catàleg de serveis de la regidoria i l’Oficina de Desenvolupament Local, amb un enfocament personalitzat segons les necessitats de cada empresa.
Una de les principals novetats és la posada en funcionament de la web connectem.asco.cat, un portal pensat per centralitzar tota la informació relacionada amb els serveis municipals per a empreses. Amb un disseny intuïtiu i orientat al món empresarial, la plataforma permet accedir fàcilment a recursos sobre subvencions, finançament, tramitacions, digitalització, sostenibilitat o formació.
L’alcalde d’Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha destacat que «ens enfrontem al repte majúscul de diversificar la nostra economia per garantir la creació de riquesa i llocs de treball. Aquest programa ens ha d’ajudar a ser més eficients i proactius amb una visió de 360 graus a mida de les necessitats reals de les empreses».
Per la seva banda, la regidora de Projecció Econòmica, Carolina Baiges, ha assenyalat que «ens dotem de nous instruments i noves visions, com l’Oficina Tècnica de Promoció Econòmica, que treballarà conjuntament amb l’Oficina de Desenvolupament Local per amplificar i potenciar els serveis que oferim a les empreses».
Indústria i energia com a motors del futur
Tant l’alcalde com la regidora coincideixen a assenyalar la reindustrialització i el sector energètic com a pilars estratègics de la nova etapa econòmica. «El nostre passat ens ha donat un nivell d’especialització en el camp de l’energia que ara esdevé un gran actiu. Projectes com el de l’hidrogen verd poden ser la primera pedra d’un hub energètic amb gran potencial de creixement», ha afirmat Ribes.
En paral·lel, el programa Connectem Ascó també preveu potenciar altres sectors com el tecnològic, l’agroalimentari, el turisme o el comerç, integrant-los en una estratègia global de diversificació econòmica.
El pla, que ja està en funcionament, incorpora mecanismes de seguiment a través d’indicadors quantitatius i qualitatius per adaptar-se a l’evolució del dinamisme empresarial. També es recolliran les aportacions i propostes de les empreses usuàries per garantir una resposta àgil i eficaç a les seves necessitats.