Cultura
El Festival Riu de Veus del Castell de Miravet se celebrarà el 4 d'octubre
Després de suspendre's per la pluja el 12 de juliol, el Festival manté el cartell amb Roger Mas, Carles Sanjosé i Lia Sampai i es reprograma
El primer Festival Riu de Veus del Castell de Miravet se celebrarà el dissabte 4 d'octubre, després de suspendre's el passat 12 de juliol per les intenses pluges, i manté el seu cartell, amb Roger Mas, Carles Sanjosé i Lia Sampai, informa l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat.
Els organitzadors del concert, l'esmentada Agència i l'Ajuntament de Miravet, han escollit la data més propera en què tots els artistes programats podien tornar a coincidir.
En la seva primera edició, el festival comptarà amb el cantautor de Solsona Roger Mas, el músic gironí Sanjosex, i la cantant ebrenca Lia Sampai.
Els tres artistes actuaran acompanyats d'una formació musical creada expressament per a l'ocasió i integrada per músics de les Terres de l’Ebre.
Les persones que van adquirir les entrades per al 12 de juliol podran accedir al concert el 4 d'octubre mostrant el resguard de la compra; mentre que l'organització retornarà els diners a aquells que no puguin assistir-hi.
El Festival Riu de Veus, que començarà a les 21.00 hores, destaca la diversitat lingüística de la llengua catalana i combina artistes emergents amb altres de consolidats.