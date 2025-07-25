Policial
Desmantellen una plantació interior de 251 plantes de marihuana a la Ribera d’Ebre
En el transcurs del dispositiu es va detenir el propietari de l’habitatge el qual també s’encarregava de cuidar la plantació
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de la Terra Alta-Ribera d’Ebre van detenir el 23 de juliol un home de 51 anys, com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric.
Segons informacions rebudes, els agents van tenir constància el passat mes de juny que podia haver una plantació de marihuana a l’interior d’una casa de la Serra d’Almos, població de Tivissa.
Els agents van iniciar una investigació i van poder contrastar la informació de la qual disposaven. D’altra banda també es va constatar que l’activitat que allà s’hi duia a terme generava un desproporcionat consum d’energia elèctrica.
El passat 23 de juliol els Mossos d’Esquadra van efectuar una entrada judicial a l’habitatge. Un cop a l’interior de la casa, la qual disposava de tres plantes i unes golfes, van localitzar 251 plantes de marihuana distribuïdes entre les diferents estances. Una part d’aquestes plantes, concretament 134, es trobaven penjades en procés d’assecament mentre la resta estaven plantades en testos. Els agents també van comprovar que a la segona planta de l’habitatge s’hi estava preparant la instal·lació per a un nou cultiu.
A banda de les plantes, els agents van intervenir tots els elements indispensables en plantacions interiors d’aquest tipus com làmpades i tots els elements del sistema de ventilació.
A l’interior de la casa es va localitzar el responsable de la plantació i a la vegada propietari de l’edifici, el qual va quedar detingut per aquest fet delictiu. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset.