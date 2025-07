La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprova l'ampliació de l'abocador de Tivissa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat definitivament el Pla Especial Urbanístic que preveu l'ampliació de la planta de valorització i dipòsit de residus de Tivissa. La tramitació, feta per l'Ajuntament de Tivissa, l'ha promoguda l'empresa Gestió i Recuperació de Terrenys SA.

En l'expedient, publicat aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), s'apunta que la zona de disposició de residus s'ampliarà fins als 294.483 m2, 156.000m2 que els que hi ha actualment. Així mateix, el projecte planteja una nova edificació per a vehicles o maquinària, substituir i ampliar els equipaments per a una valorització de residus més eficient i instal·lar equips per aprofitar el biogàs captat al dipòsit.

La proposta inicial del projecte preveia que l'abocador s'ampliés fins a les 68,9 hectàrees, però durant la tramitació del projecte i amb les al·legacions que s'han estimat de diferents ajuntaments i organismes la dimensió del projecte ha quedat finalment en 37,8.

Actualment, l'abocador de Tivissa té una superfície de 22,5 hectàrees, que comprenen la zona d'infraestructures (1,5ha), la zona de dipòsit (13,8ha) i zona restant per altres aspectes (7,1ha). Amb la nova proposta aprovada, el total s'eleva fins a les 37,8 hectàrees (378.505 m2). Aquestes es reparteixen en 2,1 d'àrea d'infraestructures; 29,5 per als residus; 5,7 per a intervencions de protecció del paisatge i 0,5 per a serveis tècnics.

L'àrea de residus permetrà emmagatzemar fins a 3.909.425 m3, i incorpora «quatre vasos paral·lels al marge dret al barranc de Calapatar, i el flanc nord que connectarà amb la futura restauració de l'abocador del Consell Comarcal». Pel que fa a la zona d'infraestructures les edificacions podran tenir una superfície màxima de 2.070 m2 i «s'empraran materials i colors que garanteixin la integració paisatgística».

L'àrea destinada a intervencions de protecció del paisatge, «conforma una franja perimetral de verd que envolta la totalitat del recinte com a pantalla protectora de minimització de l'impacte paisatgístic» i tindrà una tanca perimetral d'una alçada entre 1,80 metres i 2,10 metres. Finalment, a la zona de serveis tècnics «es preveu la futura construcció d'un canal a cel obert per garantir el drenatge superficial des de la capçalera de la conca».