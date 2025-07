L'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre reobrirà un matí cada quinze dies

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre que dona servei a les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat reobrirà gràcies al conveni que han signat la direcció provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

L'acord preveu que el consell comarcal facilitarà un espai on un tècnic pugui treballar i atendre la ciutadania. L'horari previst és de nou del matí a dos quarts de tres del migdia «amb una freqüència màxima d'un dia cada quinze dies». Els ciutadans hauran de demanar cita prèvia per poder fer-ne ús. L'oficina es troba tancada des de la pandèmia. El conveni no fixa una data concreta per a la reobertura.

El conveni es va signar l'1 de juliol i s'ha publicat aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Al document, la Seguretat Social es compromet «a facilitar als ciutadans l'exercici dels seus drets en matèria de Seguretat Social mitjançant serveis d'atenció i informació accessibles i de màxima qualitat». Així mateix, es desplaçarà un funcionari a les instal·lacions comarcals, una tasca que els treballadors duran a terme de manera rotativa.

Per la seva banda, el consell comarcal posarà «a les seves instal·lacions els mitjans necessaris perquè l'INSS pugui fer les funcions d'atenció i informació». Amb el conveni signat, «es constituirà una comissió paritària de seguiment amb representants de les dues parts» que s'encarregarà del «seguiment i avaluació de les accions derivades del conveni». La comissió es reunirà «almenys un cop l'any» i hi participaran, entre altres, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, i la directora provincial de l'INSS.

Des que l'oficina de Móra d'Ebre va tancar durant la pandèmia, les administracions i societat civil de les comarques afectades havien dut a terme diferents iniciatives per reobrir-la.