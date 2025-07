Un ferit lleu després de quedar atrapat a l'interior del seu cotxe a la T-720 a Móra la Nova

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dimarts en l'extracció d'una persona que havia quedat atrapada a l'interior del seu cotxe a la T-720 a Móra la Nova. L'avís el van rebre a les 00.56 hores i es van desplaçar amb dues unitats fins al punt de la via de la Ribera d'Ebre.

Allí van veure com un vehicle havia perdut el control i havia topat con una senyalització de la carretera. Com a conseqüència, el seu conductor no podia sortir de l'interior, ja que estava atrapat.

Els bombers van procedir a dur a terme tasques d'excarceració per extreure'l. Un cop extret, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) li va fer una primera atenció i després el van traslladar amb pronòstic greu fins a l'Hospital de Móra d'Ebre.