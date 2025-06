Móra la Nova competeix amb més d’una setantena de projectes per ser una de les gigafactories d’IA de la UE

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Móra la Nova competeix amb més d’una setantena de projectes per ser una de les 4 o 5 noves gigafactories d’intel·ligència artificial de la Unió Europea. La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea per Sobirania Tecnològica, Henna Virkkunen, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns que s’han presentat 76 propostes de gigafactories d’IA des d’un total de 16 estats membre.

Entre aquestes, hi ha la presentada per un consorci empresarial liderat per Telefònica i impulsada pel govern espanyol per instal·lar una gigafactoria a Móra la Nova. Virkkunen ha assegurat que «aviat» iniciaran «converses bilaterals» amb els promotors i estats implicats de cara a preparar la convocatòria oficial, que està previst que s’obri a finals del 2025.

La Comissió Europea ha destacat el gran interès entre els països europeus per invertir en aquesta tecnologia: «Tenim una oportunitat real de posicionar Europa com a potència mundial en IA». La UE vol crear entre quatre i cinc gigafàbriques d'intel·ligència artificial amb un fons de 20.000 milions per convertir-se en una «gran potència computacional».

Des de la cimera de l’OTAN a la Haia la setmana passada, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, va subratllar la necessitat «d'unir» les capacitats civils i militars al conjunt de la UE, per exemple amb les noves gigafactories. Així, Brussel·les vol permetre que les noves gigafactories d'intel·ligència artificial es puguin utilitzar amb fins militars.

De totes maneres, Virkkunen ha explicat que encara estan treballant en els «criteris de selecció de la convocatòria oficial», que s’obrirà «segurament al novembre».