Sociedad
Dalmau defensa la tria de Móra la Nova per a la gigafàbrica d'IA com a exemple de redistribució de la riquesa
L'executiu català impulsa la recuperació del lideratge econòmic de Catalunya "amb visió de cohesió territorial"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat la tria de Móra la Nova com a candidata per acollir una de les gigafàbriques d'intel·ligència artificial que projecta la Comissió Europea com un exemple de redistribució de la riquesa que ha de generar el teixit industrial del país.
Dalmau ha explicat que s'ha escollit les Terres de l'Ebre per "la disponibilitat de sòl i energia", però també amb la "vocació" que el "lideratge econòmic" del país "reparteixi el benefici al conjunt del territori". Si la candidatura aconsegueix imposar-se a les rivals, es preveu una inversió públicoprivada d'uns 5.000 milions d'euros."
"El president de la Generalitat ens ha demanat que sortim a recuperar el lideratge econòmic del nostre país, però també que ho fem amb una visió de cohesió territorial", ha afirmat Dalmau.
També ha manifestat que es tracta d'una aposta "molt significativa" per crear llocs de treball "de qualitat", en un país que té "la màxima ambició en l'àmbit tecnològic" i per fer de la intel·ligència artificial "una oportunitat de desenvolupament econòmic".
Dalmau no ha dubtat a considerar la iniciativa "l'aposta més important d'Espanya" en aquesta matèria, i ha agraït a les empreses tecnològiques que formen part de la candidatura el "pas endavant" que han fet perquè Catalunya sigui "l'epicentre de la intel·ligència artificial, no només a Espanya, sinó també a Europa".