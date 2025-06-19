Nuclear
Ascó II es connecta a la xarxa elèctrica després de l'aturada per la recàrrega de combustible
ANAV ha confirmat que s'han finalitzat les activitats corresponents a la seva 29a recàrrega de combustible
La unitat 2 de la central nuclear d'Ascó (Ribera d'Ebre) es va connectar a la xarxa elèctrica ahir dimecres a les 19.08 hores després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 29a recàrrega de combustible, informa l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV) aquest dijous en un comunicat.
ANAV assenyala que ha destinat a aquesta recàrrega 32,4 milions d'euros i va incorporar temporalment uns 1.100 treballadors de diferents perfils professionals, dels quals el 50 % residia a l'entorn de la central.
Entre les activitats executades durant l'aturada destaquen la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, la substitució de la junta de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) ‘B’ i la revisió general dels seus segells, la substitució de l'escala d'accés a la cavitat de recàrrega i dels equips de regulació i control de la grua polar o una prova d'estanquitat de l'edifici.
També s'ha dut a terme la substitució de les vàlvules de venteig de la tapa del vas, el canvi de les juntes de les tapes dels pous de la instrumentació intranuclear i la inspecció i neteja de diferents parts dels tres generadors de vapor, tant al costat del circuit primari com al secundari.
Respecte als trens de salvaguardes, els treballs han inclòs la revisió dels dos motors de cada generador dièsel de seguretat i de les turbines de baixa pressió i el coixinet d'embranzida del turbogrup del circuit secundari.
ANAV assegura que durant la parada ha realitzat més de 13.500 ordres de treball i ha incorporat 25 modificacions de disseny físiques i 10 de programari informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central «amb l'objectiu de mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar el proper cicle i la seva entrada, el proper 23 d'octubre, en l'operació a llarg termini».
La pròxima parada per a ANAV tindrà lloc a l'octubre, quan la unitat II de Vandellòs abordarà la seva 27a recàrrega de combustible.