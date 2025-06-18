Medi Ambient
Ecologistes considera una «temeritat» que s’ubiqui un projecte d’hidrogen verd a prop de les nuclears d'Ascó
Els activistes presenten al·legacions a la modificació de les normes subsidiàries del municipi
GETE-Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions al projecte de Modificació puntual de les normes subsidiàries d’Ascó. Aquesta modificació es produeix després de l’anunci d’un projecte d’hidrogen verd i metanol, promogut per l’empresa ALKEYMIA, el qual preveu la construcció d’un electrolitzador d’uns 160 MW de potència. Els activistes s’oposen a la modificació de les normes subsidiàries de planejament fins que no hi hagi una data definitiva de tancament de les centrals nuclears.
«L’hidrogen és un gas altament corrosiu, reactiu, inflamable i explosiu. Considerem d’una enorme temeritat que s’ubiqui un projecte d’hidrogen verd a tocar de les centrals nuclears d’Ascó I i II», han manifestat en un comunicat.
Segons els ecologistes, la documentació que acompanya aquest pla exposa que davant la necessitat del tancament de les dues centrals nuclears d’Ascó I i II s’escau la modificació de les normes subsidiàries de planejament per tal de disposar de noves parcel·les de grans dimensions i poder atendre a les propostes de projectes d’energies renovables que ha rebut l’Ajuntament.
«Aquesta modificació afectaria especialment el sector S-08, d’ús industrial. Malgrat estar d’acord amb la necessitat del tancament de les dues centrals nuclears, encara que així com més aviat millor, des del GETE-EAC ens oposem a la modificació de les NNSS fins que no hi hagi una data definitiva de tancament de les nuclears», han dit.
Els activistes han presentat les al·legacions al cap de l’Oficina de Medi ambient de les Terres de l'Ebre, que és qui ens ha requerit per escrit. «Al GETE-EAC no ens deixa de sorprendre que mentre l’alcalde d’Ascó es prodiga en declaracions als mitjans sobre la conveniència d’allargar la vida de les nuclears d’Ascó, presenti un projecte donant per fet que aquestes deixaran de funcionar en el calendari previst», han afirmat.
Els ecologistes consideren que abans de modificar les normes subsidiàries s’haurien d’avaluar els riscos potencials, sinèrgics i acumulatius de les noves indústries en relació amb si mateixes i a la limitació amb les centrals nuclears d’Ascó I i II, així com atendre els plans d’emergència nuclear i químic que possiblement quedarien afectats.