Successos
Detinguda a Móra d'Ebre per comprar roba, joies i un pollastre a l'ast amb la targeta de l'anciana que cuidava
La dona, de 22 anys, s'havia fixat en el PIN de la víctima quan l'acompanyava a fer les compres diàries
La Unitat d'Investigació de Gandesa va detenir el 4 de juny a Móra d'Ebre una dona de 22 anys per aprofitar-se econòmicament d'una persona gran a la qual cuidava, fent ús de la seva targeta bancària per fer diverses compres personals.
La persona contractada no tenia accés als diners de la persona a qui cuidava, però l'havia acompanyat diverses vegades a fer compres diàries per la localitat. Per això tenia la facilitat per observar el codi PIN de la targeta quan feia les compres.
La víctima, en la revisió dels càrrecs habituals al seu compte, es va adonar que hi havia vuit càrrecs no autoritzats que ascendien a 399,60 euros. Amb aquests diners, la detinguda va adquirir roba, joies i un pollastre a l'ast.
A partir d'indagacions policials de la Unitat d'Investigació de Gandesa van poder identificar i detenir a Flix la presumpta autora dels fets per un delicte de furt i estafes bancàries per l'ús fraudulent de la targeta.