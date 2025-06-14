Societat
La cooperativa de la Fatarella aposta pel repoblament amb una iniciativa que lliga habitatge i oportunitats laborals
SomRuralitats alerta de l'envelliment i la masculinització de les cooperatives ebrenques i proposa alternatives
El 74% de socis de les cooperatives ebrenques tenen més de 60 anys, un escenari que comporta un risc potencial de pèrdua de cultius, situat en el 37%. És una de les dades que s'extreu de la diagnosi exhaustiva de SomRuralitats sobre l'estat del cooperativisme agrícola a les Terres de l'Ebre.
Per revertir la situació, la cooperativa de Sant Isidre de la Fatarella participa en una prova pilot que lliga oportunitats laborals a la comarca amb accés a l'habitatge. Fins a finals d'any, l'organisme i l'entitat treballaran per atreure deu famílies amb propostes laborals en el sector agrícola, però també en serveis. De moment, la cooperativa està perfilant els detalls jurídics per ampliar la seva activitat i poder gestionar una quinzena de cases.
Durant mig any, SomRuralitats ha exercit l'escolta activa amb una norantena de persones de les Terres de l'Ebre, a més de visitar una vintena de cooperatives del territori per analitzar-ne la situació. Amb la informació recollida, juntament amb les dades cartogràfiques de les quatre comarques ebrenques, s'ha redactat un pla estratègic, a més d'emetre una diagnosi exhaustiva sobre l'estat d'aquestes institucions.
Entre les principals conclusions, destaca que el 74% dels socis que formen part de les cooperatives de les Terres de l'Ebre tenen més de 50 anys. Segons la sòcia fundadora de SomRurialitats, Neus Miró, aquest fet comporta un risc de pèrdua de cultius que ara per ara se situa en un 37%.
Es tracta d'una xifra que en deu anys podria incrementar-se fins arribar al 56%. Pel que fa a la mitjana de professionalització, la majoria dels organismes (un 67%) compten amb nivell mitjà-baix. Alhora, un altre element que queda palès a l'informe és l'alta masculinització dels consells rectors, on menys d'un 40% de càrrecs són ocupats per dones.
Pel que fa a les cooperatives amb una situació més «fràgil» hi ha La Ginesta (Ginestar), la de Caseres i la de la Fatarella. En el moment de l'estudi, també s'hi va incloure una de les cooperatives de Santa Bàrbara, la de Sant Gregori, que a l'abril es va fusionar amb la Cooperativa Agrícola del Camp. En una situació més favorable hi ha la cooperativa SoldEbre i la de Palma d'Ebre dedicades a l'oli i la cooperativa de Bot i la de Batea dedicades al vi.
La interculturalitat i l'habitatge, elements claus
Amb tot, des de SomRuralitats subratllen la importància d'apostar per projectes d'interculturalitat per garantir el relleu generacional. «El model tradicional d'herència de terra de pares a fills ja no existeix. Però sí que existeix el perfil d'altres persones que no són fills i filles dels propietaris agrícoles, però que treballen en l'agricultura i a més, tenen dins el seu imaginari i llinatge familiar vincle amb la terra», ha apuntat Miró a l'ACN.
Per revertir la situació i assegurar el repoblament, SomRuralitat i la cooperativa agrícola Sant Isidre de la Fatarella treballen plegats en una prova pilot per promoure el mercat laboral a la comarca i facilitar l'accés a l'habitatge. Consistirà en l'oferiment d'habitatge a famílies que vinguin a treballar a la Terra Alta, ja sigui al sector agrícola o als serveis.
Ara per ara, encara queden tràmits per fer abans d'engegar el projecte i garantir jurídicament l'activitat. D'aquesta manera, es busca repensar les funcions de la cooperativa com un dinamitzador laboral i d'habitatge.
«Tot el que s'ha fet al món rural durant quaranta anys no ha servit per a res, el que presentem avui és una problemàtica que hi ha i a partir d'aquí hem de fer alguna cosa. Si no fem res, els bombers es quedaran sols defensant el territori», ha alertat el president de la cooperativa Sant Isidre de la Fatarella, Andreu Rius.
Alhora, ha posat en relleu la iniciativa que ha de permetre a l'organisme ampliar els seus serveis i passar a ser una cooperativa «integral». De moment, es desconeix quan es podrà engegar la prova pilot, si bé una quinzena de famílies ja han manifestat la voluntat de participar cedint cases buides i una altra ja ha posat en coneixement la intenció de venir a viure al poble. «No ens pensàvem tindre una família identificada i amb disponibilitat de venir a la Fatarella, ha emergit tot molt ràpid», ha apuntat Miró.
Un projecte per garantir el cultiu de l'avellana a la Fatarella
Segons Rius, aquest projecte pot representar un revulsiu laboral però també social al municipi, alhora que permetrà garantir el cultiu per excel·lència de la Fatarella, l'avellana. Així, el projecte busca ampliar els serveis que oferirà la cooperativa per donar resposta a les necessitats de la localitat, així com de la comarca. En el cas concret de la Fatarella, recentment s'han quedat sense fusteria, servei de taxi ni botiga de roba, tres ofertes laborals que esperen poder recuperar amb la futura arribada de persones nouvingudes.
Un cop en marxa i amb un parc d'habitatge amb preus de lloguer social estipulats, el projecte anirà fent crides puntuals per acollir famílies que «vulguin viure a poble» amb tot el que representa. «Hem de fer un procés d'acollir les famílies perquè visquin al poble més enllà de la postal. El dia a dia aquí té les seves complexitats, les ofertes laborals i la realitat del poble avui en dia són aquestes, haurem de veure si connecten amb aquesta situació i els barrufa», ha indicat Miró.