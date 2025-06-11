Nuclears
Ecologistes tornen a demanar el tancament de la nuclear d'Ascó arran l'últim incident a la unitat I
La planta atòmica es va aturar després de detectar una filtració interna procedent de la refrigeració del reactor
Ecologistes en Acció ha tornat a reclamar el tancament de la central nuclear d'Ascó arran de l'incident que la manté aturada des del 5 de juny passat. L'entitat apunta que els problemes del sistema de refrigeració del complex demostren que «no pot continuar operant més enllà del calendari previst i pactat en el seu dia».
L'empresa gestora ANAV va comunicar al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la parada després de detectar un increment del nivell d'aigua als embornals del recinte de contenció per una filtració que procedia de la refrigeració del reactor i, per tant, presentava radiació. Tant el CSN com ANAV han remarcat que la fuita va ser «mínima» i es trobava en una zona blindada i acotada, que en cap cas podria sortir a l'exterior.
Al llarg d'aquest últim cap de setmana ANAV ha procedit a executar la reparació de la soldadura en la unió de dos línies entre dos vàlvules de retenció en una línia de càrrega del sistema de refrigeració. Segons fonts de l'empresa, la unitat I es troba en procés d'escalfament per poder reconnectar-se a la xarxa durant els pròxims dies.
Ens trobem davant de la realitat d’unes C.N envellides que tenen «l’honor» de liderar el rànking d’incidències de totes les Centrals Nuclears de l’Estat Espanyol. «Des de Ecologistes en Acció ens preguntem que més ha de passar a Ascó, amb instal·lacions que els cauen a terra i amb un funcionament semblant al de 'la ruleta russa', per a que deixin d’especular amb la salut i la seguretat de les persones del sud d’aquest país i s’opti per donar suport a la decisió presa en el seu dia, a iniciativa de les pròpies empreses elèctriques, de tancar al 2030 i 2032», han defensat en un comunicat.
Els ecologistes han denunciat també la «campanya» de les empreses propietàries de les nuclears per fer «recaure sobre la ciutadania els costos de la taxa, que no impost, que les han de pagar per la gestió dels residus que han generat durant la seva vida activa i a la vegada que l’Estat, és a dir la ciutadania, paguem les inversions necessàries que se'ls exigeix per continuar funcionant».