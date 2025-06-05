Nuclear
La central nuclear Ascó I pateix una parada no programada
S’ha detectat una aportació d’aigua a l’embornal del recinte de contenció, procedent del sistema de refrigeració del reactor
El titular de la central nuclear Ascó I ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), la parada no programada de la central per identificar l’origen d’una aportació d’aigua a l’embornal del recinte de contenció, procedent del sistema de refrigeració del reactor. Davant de la impossibilitat d’accedir a la zona en manera 1, el titular va iniciar el procediment de parada ordenada per poder tenir condicions d’accés a la zona.
El titular ha identificat que l’origen de la filtració se situa en una soldadura en la unió de dos línies entre dos vàlvules de retenció en una línia de càrrega del sistema de refrigeració del reactor, i ha emès una ordre de treball per a la reparació de la mateixa.
Amb la informació disponible fins aquest moment, se’n classifica amb nivell 0 en la Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES). Aquesta notificació al CSN s’ha realitzat seguint el procediment establert i seguint les pautes recollides en la Instrucció del Consell IS-10. El Consell ha informat a través de la seua pàgina web de la recepció de notificació d’aquest succés. Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de la instal·lació, les persones o el medi ambient.