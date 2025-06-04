Política
Paloma Martín (PP) reclama l'ampliació de la vida útil de les centrals nuclears
El Congrés dels Diputats debatrà «pròximament» una proposició de llei per prolongar la seva vida
La vicesecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha defensat aquest dimecres a Ascó la continuïtat de les nuclears a Espanya i ha avançat que el Congrés dels Diputats debatrà «pròximament» una proposició de llei per prolongar la vida útil de les centrals.
Martín ha assenyalat que és «absolutament estratègic i imprescindible que es mantingui l'energia nuclear en funcionament a Espanya» per tres motius: «per tenir assegurat el subministrament energètic i perquè necessitem que l'energia sigui barata i neta».
«No podem estar exposats a apagades com la que hem patit. Els espanyols volen arribar a casa i poder encendre la llum. I no podem llançar-nos en braços d'un gas i d'un petroli que no tenim», ha dit la diputada popular a la central nuclear d'Ascó, que compta amb dos reactors (Ascó I i Ascó II).
Martín ha advertit que «si es tanca l'energia nuclear, que és una energia competitiva, els preus automàticament s'encariran. Les famílies, la indústria i les empreses veuran encarides les seves factures».
També ha alertat que la fi d'aquestes centrals causaria un «dany enorme a Catalunya», on el 59% de l'energia que consumeix i produeix és d'origen nuclear -a més d'Ascó I i II, també està operativa Vandellòs II, totes a la demarcació de Tarragona-. «A Catalunya, l'energia nuclear ha portat riquesa, prosperitat i benestar», ha dit.
Martín ha recordat que el Congrés dels Diputats va aprovar al febrer una proposició no de llei presentada pel PP per garantir la continuïtat de les centrals i ha avançat que «pròximament debatrem una proposició de llei precisament per prolongar la vida útil de les instal·lacions nuclears».
Respecte a la política energètica del Govern, ha manifestat que «ha fet un enorme dany a les energies eòlica i fotovoltaica. Parla d'energies de dretes i d'esquerres, però les polítiques són encertades o equivocades. I el que hem vist és que no hi ha energies d'esquerres o dretes, sinó polítiques equivocades que ens porten a l'apagada».
Així mateix, ha reclamat que «es deixi de banda la política dogmàtica i sectària i s'atengui a la tecnologia i al coneixement expert», i ha demanat inversions «en xarxes, emmagatzematge i interconnexions amb altres països».