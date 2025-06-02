Societat
L'accés amb cotxes al castell de Miravet estarà restringit a l'estiu per obres a la carretera
Els visitants hauran d'aparcar al nucli urbà i pujar a peu fins al monument
Les obres de millora de la xarxa viària de Miravet, que executaran durant l'estiu l'Ajuntament de Miravet i la Diputació de Tarragona, obligaran a tancar l'accés al castell de Miravet als vehicles particulars durant algunes setmanes dels mesos de juny, juliol i agost. En concret, el dia 3 de juny i entre els períodes del 9 al 27 de juny, i del 14 de juliol al 8 d'agost.
Temporalment, es reobrirà l'accés perquè hi puguin accedir els cotxes del 28 de juny al 13 de juliol. A partir del 9 d'agost, es tornarà a poder circular amb normalitat. Els treballs afectaran el carrer Barranc d'En Pol i els visitants que vulguin pujar al monument durant aquestes dates hauran d'aparcar al nucli urbà de Miravet i anar fins al castell a peu.