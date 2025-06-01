Cultura
El Museu del Ferrocarril tanca temporada de viatges en locomotora a vapor amb prop de 2.200 visitants en mig any
Una quarantena de persones fan l'últim trajecte abans de l'estiu de la màquina Cuco i el vagó Tro a Móra la Nova
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova tanca temporada de viatges en locomotora a vapor amb prop de 2.200 visitants en mig any. Per celebrar-ho, aquest diumenge s'ha programat una jornada a bord de la màquina Cuco i el vagó Tro, els últims trajectes abans de l'estiu.
Una quarantena de visitants han aprofitat l'oportunitat per viure l'experiència, un dels atractius principals de l'equipament cultural. «Tres de cada quatre persones que visiten el museu ho fan en un dia que hi ha tren de vapor en funcionament», ha assenyalat el director Jordi Sasplugas.
L'equipament seguirà obert durant la resta de l'any per explicar la història ferroviària del país i veure de prop una trentena de vagons i una dotzena de locomotores restaurades.