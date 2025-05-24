Cultura
Una vintena de programadors fan costat a Litterarum, que celebra 18 edicions des de Móra d’Ebre
La fira estreny vincles amb entitats i companyies catalanes, valencianes, balears i aragoneses
Una vintena de programadors participen en la 18a edició de Litterarum, la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Coincidint amb la majoria d'edat, el programa aposta per l'equilibri territorial i estreny vincles amb entitats i companyies catalanes, valencianes, balears i aragoneses.
Així, els professionals culturals prenen el pols a l'escena literària i artística en català des de les Terres de l'Ebre, enmig de la catalanofonia.
«Sembla que la cultura s'hagi de jugar a primera divisió a les grans capitals i això és un gran error; estem al territori on més catalanoparlants hi ha i el sud existeix», ha remarcat el director de la fira, Lluís-Xavier Flores Abat. Litterarum s'allargarà fins diumenge amb activitats per a tots els públics.
Durant tres dies, la capital de la Ribera d'Ebre es reivindica com a pol d'atracció del sector cultural amb una programació que inclou espectacles literaris, presentacions de llibres, taules rodones i maridatges que giren al voltant de propostes en català d'arreu dels Països Catalans. La iniciativa ha atret una vintena de programadors del sector cultural, com en Josep Miquel Galvan, tècnic cultural de Lliçà de Vall. No és el primer cop que participa activament a Litterarum, on busca espectacles de petit format que puguin encaixar al municipi.
Es tracta d'una missió compartida amb l'Alba Miró, responsable de la biblioteca de Castellvell del Camp, qui ha aprofitat la fira del llibre ebrenc per remenar i buscar novetats editorials de proximitat per incloure a les seves prestatgeries. «Vindre a la fira et dona l'oportunitat de tocar, veure els llibres per dins, parlar amb llibreters i conèixer autors», ha destacat a l'ACN.
La varietat de la llengua és precisament un dels aspectes que l'organització ha buscat reforçar a la programació de la 18a edició de Litterarum. D'aquesta manera, s'ha equilibrat la presència d'artistes, entitats i institucions de Catalunya, el País Valencià, l'Aragó, Andorra i les Illes Balears.
Per primer cop, el programa ha incorporat l'aranès a través d'un espectacle. «L'obligació de difondre i defendre l'aranès no ha de passar només pels aranesos, sinó que ha de passar per la sensibilitat que té el poble català -que crec que la tenim, com a parlants d'un idioma minoritari i que és minoritzat. Igual que tenim una visió d'expandir a tota la catalanofonia aquesta fira, incloure l'aranès és un cop de mà que podem oferir a la llengua occitana perquè sigui coneguda en un territori que no és el seu habitual», ha asseverat el director de Litterarum, Lluís-Xavier Flores Abat.
Més espectacles i més equilibrats
En la seva primera edició amb la majoria d'edat, la fira ha programat més espectacles, fins arribar a una vintena d'actuacions de temàtiques variades i pensades per a tots els públics. L'expansió de Litterarum també ha estat geogràfica, amb la incorporació de dues noves subseus a Calasseit i Morella. Alhora, s'ha incrementat el nombre d'exposicions dedicades a diferents figures de la literatura com Vicent Andrés Estellés, Maria Beneyto o Josep Maria Llompart.
El principal gruix de la programació de la 18a edició de Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc es concentra aquest dissabte, amb la inauguració aquesta tarda a càrrec d'Eduard Escoffet, director de la Institució de les Lletres Catalanes. També està previst l'entrega dels primers premis 'De la poesia catalana a la música urbana', impulsats per Versembrant i Plataforma per la Llengua, on es projectaran els videoclips guanyadors.
Litterarum s'acomiadarà aquest diumenge al migdia, després de tres dies intensos d'activitat a Móra d'Ebre i altres activitats que s'han repartit a les subseus estrenades en aquesta edició.