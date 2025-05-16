Nuclear
Ecologistes en Acció denuncia que la nuclear d'Ascó retorna a l'Ebre aigua més calenta del permès
La CHE i ANAV neguen que s'hagi sobrepassat els paràmetres màxims de temperatura
Ecologistes en Acció ha denunciat que la central nuclear d'Ascó retorna al riu Ebre l'aigua que utilitza per refrigerar els seus sistemes més calenta del que permeten els límits legals. L'entitat ha fet públic un informe, basat en les dades publicades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), segons el qual s'ha sobrepassat el límit màxim de tres graus d'increment de la temperatura de l'aigua retornada de formar reiterada. Especialment, durant 2022 i 2023, quan l'empresa gestora de les nuclears -ANAV- va decidir substituir el recobriment interior malmès de la torre de refrigeració. Consultades per l'ACN al respecte, tant la CHE com la mateixa ANAV han negat que s'hagin sobrepassat aquests valors.
L'entitat ecologista ha recopilat i estudiat les dades de temperatures de les estacions de Flix -prèvia a l'entrada d'aigua a la nuclear- i d'Ascó -aigües avall del punt on retorna al riu- entre 2020 i 2025 per demostrar que l'activitat de la central estaria vulnerant la directiva europea, segons la qual, els increments de temperatura aigües avall d'un vessament no poden superar aquests tres graus. També el Pla Hidrològic de l'Ebre apunta que la temperatura de l'aigua no hauria de superar, al tram aigües avall de Mequinensa, els 25 graus.
Els resultats, segons han revelat, superen en bona mesura aquests límits. Apunten que el 55% de les mitjanes mensuals durant aquest període de cinc anys se situen per sobre d'aquests valors màxims. Una tendència, apunten, que es va accentuar especialment durant els anys 2022 i 2023, moment durant el qual s'haurien efectuat obres de reforma interior de la torre de refrigeració, segons va confirmar l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II i l'Agència de Residus de Catalunya.
Ecologistes en Acció apunta que el fenomen ja es podria apreciar clarament abans d'aquestes dates però que va ser llavors quan va assolir una major incidència. Així, el 84% de les màximes mensuals superava els tres graus de diferència en un 84% dels casos el 2021, però és el 100% durant 2022 i 2023.
«Aquest fet es considera una afectació importantíssima sobre el riu Ebre ocasionada per una contaminació tèrmica continuada de la qual desconeixem si la CHE ha mantingut informada la Generalitat en allò que té a veure amb la possible afectació d’hàbitats i espècies fluvials i si aquesta, informada, ha pres alguna mesura correctora al respecte per preservar-les», apunta el comunicat dels ecologistes. Per tot plegat, reclamen a les nuclears que aturin la producció «fins garantir la seguretat i qualitat ambiental de les aigües, hàbitats i espècies del riu Ebre en compliment de la normativa ambiental vigent».
Dins de la legalitat, segons CHE i ANAV
Per la seva banda, fonts de la CHE han negat que s'hagi sobrepassat la temperatura màxima a la qual la nuclear d'Ascó ha de retornar a l'Ebre i han assegurat que els valors registrats es troben, fins aquests moments, dins de la normativa legal. També fonts d'ANAV han reiterat el mateix missatge i ha recordat en cap moment ha rebut algun advertiment ni sanció de l'organisme de conca per possibles infraccions sobre la temperatura de l'aigua.
L'empresa que gestiona les nuclears ha precisat, en aquest sentit, que el càlcul de la temperatura de l'aigua que es retorna a l'Ebre és «força més complex» que el presentat per Ecologistes en Acció i es basa una «mitjana diària que no s'ha de superar», a diferència de les mensuals. En aquest sentit, subratllen que un sistema automatitzat calcula la temperatura de l'aigua que surt de la central en funció de la temperatura ambient, de l'aigua del riu i del cabal circulant, que pot condicionar el valor final.
ANAV ha reconegut que els treballs per renovar el revestiment interior de la torre de refrigeració de tir continuen i la mantenen inoperativa en aquest moment. Amb tot, han apuntat que disposen, paral·lelament, d'un sistema de tir forçat, amb divuit grans ventiladors, així com de la recirculació per refrigerar l'aigua. Recorden que la llei obliga a baixar la càrrega de les centrals si no es pot retornar al riu en les condicions adequades. Una situació, asseguren, que s'hauria donat els últims anys coincidint amb els episodis de baix cabal del riu per la sequera.