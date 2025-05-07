Societat
La CHE realitza una nova crescuda controlada al tram baix del riu Ebre
La crescuda s'ha iniciat a les 7h a la presa de Mequinenza i està previst que acabi a les 18:30h a la de Flix
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) duu a terme aquest dimecres una nova crescuda controlada al tram baix de l'Ebre, que s'ha iniciat a les 07.00 hores en la presa de Mequinensa (Saragossa) i finalitzarà en la de Flix (Ribera d'Ebre) a les 18.30 hores, informa en un comunicat.
Les maniobres s'han iniciat amb un cabal de 1.200 metres cúbics per segon a la presa de Mequinensa, que passaran a 1.100 a partir de les 13.00 hores.
A la presa de Riba-roja, la crescuda s'ha iniciat a les 08.00 hores, amb 1.500 m3/s, amb un graó de baixada de 1.400 m3/s a les 13.00 hores, mentre que a Flix han començat a les 08.30 hores, amb un cabal punta de 1.500 m3/s que es reduirà fins als 1.400 m3/s en la meitat de la crescuda.
Segons la CHE, la crescuda controlada forma part del règim de cabals ecològics de la desembocadura de l'Ebre contemplat en el pla hidrològic de la conca de l'Ebre i, a més d'afavorir la neteja de macròfits de la llera, suposa una important experiència per a l'estudi de la migració dels sediments al tram baix del riu.
Durant les maniobres, la cota de l'embassament de Flix es reduirà 2 metres respecte al nivell normal per «afavorir la mobilització de sediments» i es realitzaran batimetries per veure l'impacte de la crescuda.
Els treballs també inclouen el monitoratge del moviment de sediments a l'embassament de Riba-roja a través de quatre embarcacions equipades amb presa de mostres en profunditat i sensors per al seguiment de la càrrega de sediments de fons a la presa; i s'avançarà en l'estudi de detall dels efectes de la mobilització de sediments als canals del Delta de l'Ebre.