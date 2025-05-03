Nuclear
La central nuclear Ascó II arrenca la seva 29a recàrrega de combustible
La parada preveu més d'11.000 ordres de treball i més d'un miler de treballadors addicionals
La central nuclear Ascó II ha iniciat aquest dissabte la 29a recàrrega de combustible, després d'un any i cinc mesos d'operació des de l'última parada. Es tracta d'un operatiu que preveu més d'11.000 ordres de treball i la substitució de 60 elements combustibles que conformen el nucli del reactor.
Entre les actuacions, més del 90% corresponen a tasques d'inspecció i manteniment, a més d'activitats de millora de la instal·lació que només es poden fer quan la central està en recàrrega.
En destaquen 25 modificacions de disseny físiques i deu modificacions de software informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central. El projecte tindrà un pressupost de 32,4 milions d'euros i requerirà més d'un miler de treballadors addicionals.
D'altra banda, també està prevista la substitució de la junta de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) 'B' i la revisió general dels seus segells, la substitució de l'escala d'accés a la cavitat de recàrrega, la substitució dels equips de regulació i el control de la grua polar de l'edifici de contenció.
També es durà a terme la substitució de les vàlvules de ventilació de la tapa del vas, el canvi de les juntes de les tapes dels pous de la instrumentació intranuclear i la inspecció i neteja de diferents parts dels tres generadors de vapor, tant a la part del circuit primari com a la corresponent al secundari.