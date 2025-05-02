Literatura
La 18a edició del Litterarum amplia la programació als territoris de parla catalana
L'aranès s'incorpora per primer cop al programa, que inclou una vintena d'espectacles i presentacions de llibres
La 18a edició de Litterarum i la 22a Fira del Llibre Ebrenc de Móra d'Ebre amplia el seu àmbit de programació a territoris de parla catalana. Per primer cop, el programa inclourà l'aranès en un espectacle, a més d'equilibrar la representació d'una vintena de produccions de propostes catalanes, valencianes, aragoneses i balears i sumar 22 institucions col·laboradores.
«Considerem les Terres de l'Ebre com un nucli enmig de la catalafonia i per tant, això també s'ha de demostrar d'alguna manera en la presència contínua d'espectacles que hi ha hagut de territoris germans», ha indicat Lluís-Xavier Flores Abat, director del certamen. El gruix d'activitats es concentrarà del 23 al 25 de maig, si bé la programació també s'ampliarà en dies previs.
En aquesta ocasió, l'organització ha posat èmfasi en l'establiment d'aliances i sinergies entre institucions de territoris de parla catalana; així, enguany s'han sumat 22 institucions per aconseguir un «compromís», com és el cas de l'aconseguit amb l'Institut d'Estudis Baleàrics. «Al País Valencià, les aliances s'han de buscar no precisament amb la Generalitat, perquè no és el moment més idoni, però sí que és cert hem entrat en contacte amb entitats amb les quals sabem que hi ha una connexió», ha afegit indicat Lluís-Xavier Flores Abat, director de Litterarum.
De fet, l'ampliació territorial de Litterarum serà una realitat aquest divendres, dia en què està prevista una presentació de la fira a Morella, així com la presentació de publicacions i una actuació literària i musical a càrrec dels cantautors valencians Paula Tomàs i Joan Carretero. Així, es busca estendre l'estela de la fira a la zona del Matarranya.
En relació amb la presència de l'aranès en la programació d'aquesta 18a edició, està previst que l'occità formi part d'un dels espectacles previstos d'un cantautor valencià, del qual no s'ha descobert el nom, que inclourà en la seva proposta l'ús d'aquesta llengua.
Pel que fa a les presentacions de llibres, enguany se n'han programat 24, que se sumaran a taules rodones on participaran entre altres, cantautors de parla catalana com Roser Puigbo, Anton Abad, Cesk Freixas, Victorí Planells o Montse Castellà. A l'espera de fer públic els detalls de la programació, l'organització ha confirmat que també se celebrarà una nova edició de Maridatge al Castell, on el rap tindrà un pes especial. Com és habitual, es posaran a la venda unes 200 entrades.
Cinc espectacles per als més petits
El públic més jove també tindrà el seu espai amb Litterarum petits, en una programació que inclourà cinc espectacles, un dels quals serà itinerant pels carrers del municipi. Alhora, es manté la proposta dirigida als estudiants d'instituts ebrencs, que podran gaudir d'espectacles literaris al Teatre La Llanterna de Móra d'Ebre.
Amb tot, la inauguració de Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc es farà el dissabte 24 de maig, si bé l'activitat s'estendrà l'últim cap de setmana del mes i els dies previs.