Seguretat
Un dron amb 5G permet localitzar persones perdudes a Móra la Nova
Una prova pilot d’i2CAT a Móra la Nova demostra com els drons equipats amb 5G i intel·ligència artificial poden localitzar persones perdudes i millorar la seguretat rural
Personal investigador del centre tecnològic i2CAT ha testejat amb èxit una nova solució per localitzar persones en zones rurals remotes mitjançant drons equipats amb tecnologia 5G i intel·ligència artificial (IA). La prova es va dur a terme al laboratori d'innovació social COEbre LAB, a Móra la Nova, i forma part del projecte europeu XGain, que vol reduir la bretxa digital entre el món urbà i rural.
La solució combina un dron estàndard (DJI Matrice 300 RTK) amb una càmera d’alta resolució, un ordinador de bord (Raspberry Pi 4) i un rúter 5G que permet transmetre les dades de vídeo en temps real al sistema MOTCAM, capaç de detectar persones i objectes amb alta precisió gràcies a models d’intel·ligència artificial.
«El sistema obre noves possibilitats per a la vigilància ambiental, la seguretat rural i la resposta a emergències», explica August Betzler, investigador d’i2CAT. El dron no només pot localitzar persones perdudes, sinó que també pot ser útil en la detecció precoç d'incendis forestals o el control de plagues.
Cap a un centre rural d'operacions amb drons
Aquest test forma part d'un projecte més ampli que impulsa la creació d'un centre rural d'operacions amb drons a la Ribera d’Ebre. Durant els darrers dos anys, i2CAT ha col·laborat amb institucions com la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, la Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, l’IRTA i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (Arca), entre d’altres, per avaluar com les noves tecnologies poden millorar el dia a dia de la pagesia i altres serveis locals.
«Els drons, combinats amb la IA i l’Internet de les Coses (IoT), poden ajudar a prendre decisions més encertades i actuar amb rapidesa en situacions crítiques, com la recerca de persones desaparegudes o la gestió de desastres naturals», afegeix Betzler.
Eina digital per reduir la bretxa digital
A més de la tecnologia per a drons, el projecte XGain també ha desenvolupat l’Eina de Facilitació del Coneixement (Knowledge Facilitation Tool), una plataforma digital que assessora agents rurals sobre quines infraestructures digitals necessiten. L’eina analitza més de 50 tecnologies digitals i proposa solucions de connectivitat i models de negoci per impulsar el desenvolupament sostenible i la competitivitat del medi rural.