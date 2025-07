Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona millorarà la seguretat viària de la carretera T-324, de Benissanet a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. Les obres consisteixen a ampliar (fins als vuit metres) la calçada, al llarg de dos quilòmetres, eixamplar el pont sobre el riu Sec, i construir una rotonda a l'accés del polígon de la Verdaguera.

Els treballs començaran al maig i s'allargaran un any i tenen un pressupost de 2,1 milions d'euros. Per la T-324 hi circulen més de 2.700 vehicles diaris.

La Diputació també ultima les obres de la carretera T-342, entre Roquetes i els Reguers, al Baix Ebre. Els treballs han costat 4,5 milions d'euros i han permès ampliar la calçada i el pont sobre el barranc de la Vall de la Cervera.