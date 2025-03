Tancada la convocatòria de 2023 dels Fons Nuclears amb 11 MEUR d'ajuts per a 21 municipis

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest matí la concessió d'11,08 milions d'euros en subvencions directes a 21 municipis que optaven als Fons de Transició Nuclear, tancant així la distribució de recursos destinats en la convocatòria de l'exercici de 2023. En total, aquesta anualitat ha suposat el repartiment de 60,47 milions d'euros per a 75 municipis de les àrees d'influència de les plantes atòmiques d'Ascó i Vandellòs II.

Després de presidir la reunió de l'òrgan de govern dels fons nuclears, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Jaume Baró, ha explicat que continuen avançant en la definició d'una línia específica d'ajuts per a les empreses del territori, així com l'ús del fons per atreure «projectes singulars» que creïn «riquesa».

Segons va precisar el mateix Baró fa dos mesos, la introducció d'«alguna reformulació» prèvia dels expedients presentats havia deixat pendent de cobrament els recursos que esperaven els 21 municipis. «En els pròxims dies rebran la segona part dels fons. Això fa que tinguem el 2023 totalment liquidat i tancat. Els diferents ajuntaments tenen els diners per desenvolupar els projectes i per treballar la transició -nuclear-», ha indicat.

Precisament, del municipi d'Ascó, que aquest dimarts ha exercit com a amfitrió de la reunió, és un dels que esperaven els ajuts. Segons el seu alcalde, Miquel Àngel Ribes, seran 1,8 milions d'euros que es destinaran a executar la construcció de sis naus industrials, «molt necessaris» per afavorir la implantació d'empreses.

Per la seva banda, Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, municipi que ja havia rebut els recursos, ha celebrat que s'hagi pogut ja tancar l'anualitat de 2023 dels fons nuclears per treballar en la línia de «fer una bona transició» al tancament de les plantes atòmiques. Segons ha avançat, la pròxima reunió, que tindrà lloc al seu municipi, abordarà les bases dels ajuts de la xarxa Impuls.

Segons el comunicat oficial difós pel Govern, a càrrec de la recaptació de l'impost de 2023 s'han concedit subvencions per més de 71 milions d'euros, que han beneficiat 96 municipis de la zona PENTA I i II de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. Els ajuts, segons afegeix, permetran executar actuacions amb un impacte previst de més de 200 nous llocs de treball, crear 91 empreses i impulsar més de 400 actuacions de transició energètica al territori.

Voluntat d'ocupació estructural

«La voluntat és que la generació de llocs de treball siguin estructurals i es quedin al territori. Com tots els ajuts que donem a les empreses: els demanem que les contractacions siguin indefinides i les inversions es quedin un mínim d'anys al territori», ha tancat Baró.

Els Fons Nuclears, creats per impulsar i diversificar l’economia de les zones afectades pel tancament de les centrals nuclears a Catalunya, es va crear l’any 2020 i es nodreix de l'impost sobre les instal·lacions per les afectacions ambientals, que grava amb un 50% els seus ingressos relacionats amb les activitats de producció, emmagatzematge i transformació d'energia elèctrica d'origen nuclear.

El Consell de Seguretat Nuclear preveu el tancament de les tres centrals catalanes entre el 2030 i 2031, un fet que, segons calcula el Govern, podria suposar la desaparició d'uns 3.000 llocs de treball directes, i afectant el teixit productiu dels municipis 96 municipis del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià.