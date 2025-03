FGC cedeix una desena de vehicles històrics al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha cedit al Museu del Ferrocarril de Móra la Nova una desena de vehicles històrics, que permetran augmentar la col·lecció de l'equipament i garantir-ne la conservació. Per fer-ho possible, FGC i la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial han signat un conveni per a la cessió de trens històrics, que permetrà que se segueixi incrementant el material del museu en el futur. El president de la fundació, Jordi Sasplugas, ha afirmat que l'acord ha de permetre que l'equipament sigui un referent a Catalunya i que es garanteixi i posi en valor el patrimoni ferroviari del país.

El material ferroviari cedit està format per vehicles històrics com els cotxes de viatgers C-117, C-31 i C-103, construïts a la dècada de 1920 i en servei fins als anys setanta, que es van preservar posteriorment per dur a terme circulacions històriques fins al 2017 i reflecteixen l'evolució del transport de passatgers. També hi ha els furgons F-13 i HG219, també de la dècada de 1920, restaurats per FGC, que mostren el paper del ferrocarril en el transport de mercaderies; i el tractor de maniobres 812, adquirit el 1967 per la Companyia General dels Ferrocarrils Catalans, i clau en les operacions ferroviàries de l'època.

Així mateix, s'han inclòs en el paquet la locomotora elèctrica E4 i els cotxes de viatgers 22 i 23 del Cremallera de Núria, que van circular regularment fins als primers anys del segle XXI; i el cotxe de viatgers B-1, procedent del Tren del Ciment, que va ser construït l'any 1995. Fruit d'aquest conveni, la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial realitzarà el manteniment del material ferroviari cedit per Ferrocarrils i tornarà a l'estat original els cotxes de viatgers C-117, C-31 i C-103 i el tractor de maniobres.

El president d'FGC, Carles Ruiz, ha valorat la «importància de preservar i recupera» les peces perquè puguin tornar a circular. «Hi haurà una important inversió a ferroviària a Catalunya en els pròxims anys i pensem que és un molt bon moment per recuperar la memòria ferroviària i posar-la en valor», ha assenyalat. Per la seva banda, Sasplugas ha comentat que el material cedit «pràcticament ve en estat de funcionament», fet que els facilita la feina als membres de l'entitat sense ànim de lucre. Alhora, ha afegit que volen que l'estació de Móra la Nova «sigui l'espai patrimonial de referència del patrimoni ferroviari de Catalunya en funcionament». «Hem de posar operatives les locomotores perquè la gent pugui venir a gaudir d'aquestes experiències com es fa en els models més anglosaxons i que estan més consolidats», ha finalitzat.