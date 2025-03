Les fortes pluges provoquen petits despreniments a la C-233 a Flix

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Les pluges que afecten la demarcació de Tarragona des d'ahir la tarda han provocat petits despreniments a la carretera C-233 al seu pas per Flix. Concretament al punt quilomètric 1 en ambdos sentits.

Els Bombers, finalment, no s'han activat per actuar ja que les pedres que havien caigut eren molt petites. Al final s'ha fet càrrec Manteniment de Carreteres de l'Estat.

Com a conseqüència del despreniment, no s'ha hagut de tallar la via però si que es fa pas alternatiu.

La borrasca Konrad va entrar a la demarcació de Tarragona ahir a la tarda i es preveu que deixi pluges persistents i un notable descens de les temperatures.