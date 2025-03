Tivissa commemora els 49 anys del primer sender de Gran Recorregut de la península ibèrica

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una cinquantena de persones han recordat aquest diumenge l'efemèride de la creació del primer sender de Gran Recorregut a la península ibèrica. La marca es va fer el 2 de març de 1975 a l'ermita de Sant Blai de Tivissa.

Un grup d'excursionistes ha desafiat la pluja per arribar fins aquest punt, on la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ha descobert una placa per homenatjar la fita al bressol del senderisme. «Inaugurar un sender és relativament fàcil, mantenir-lo és realment la complicació en el temps», ha indicat a l'ACN el vicepresident de l'entitat, Josep Casanovas. Segons la FEEC, actualment a Catalunya hi ha més de 6.000 camins amb aquesta catalogació que s'identifica amb els colors blanc i vermell.

La xarxa de senders de gran recorregut es va començar a gestar a la península ibèrica gràcies a les connexions amb grups excursionistes francesos, que van convidar a participar en aquest sistema de marcatge a la FEEC.

Els primers contactes entre tècnics francesos i catalans van arribar a principis dels anys 70, mentre que la primera marca de sender GR va pintar-se tres anys després, el 1975. L'ermita de Sant Blai a Tivissa va ser el punt escollit per una agrupació de senderistes, amb la participació del metge reusenc Enric Aguadé i de grups excursionistes tarragonins i ebrencs.

«Va ser l'oportunitat per posar en valor tot el patrimoni humà de voluntari que tenien aquests clubs per començar una tasca d'aquest tipus», ha assenyalat Josep Casanovas, vicepresident de la FEEC.

El 2 de març de 1975 també era diumenge i com aquell dia, un nombrós grup de persones s'ha dirigit fins l'ermita per retre homenatge al «bressol del senderisme».

Un dels integrants d'aquella primera agrupació va ser en Domènec Parrí, qui no ha perdut l'ocasió per rememorar aquell dia. «En tinc un record molt maco, no havia tornat des de fa molts anys i em feia gràcia ser avui aquí», ha compartit.

Un cop als peus de l'ermita, s'ha descobert una placa en homenatge a la fita en un acte emotiu per reivindicar el «km 0 del senderisme català i peninsular». Un mèrit del qual l'alcalde de Tivissa, Joan Cedó, també n'ha tret pit.

«Tenir aquesta xarxa de senders que recorre el nostre municipi és un pol d'atracció per a la gent que estima la muntanya i que vol participar del turisme actiu. Crec que no és casualitat que aquesta marca es fes a Tivissa, tenim un dels termes municipals dels més grans de Catalunya i per tant, si s'havia de fer en algun lloc, havia de ser a Tivissa», ha subratllat.

Una exposició per recordar els orígens del senderisme

Actualment, la FEEC calcula que hi ha més de 6.000 senders identificats amb marques rectangulars blanques i vermelles, que identifiquen aquells camins homologats de més de 50 quilòmetres.

Més enllà de l'acte celebrat aquest migdia, durant tota la setmana també es podrà visitar una exposició a la biblioteca municipal on es recorda l'origen del senderisme al país amb imatges d'arxiu.