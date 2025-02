Móra d'Ebre exigeix a la Generalitat que mantingui la seva base d'helicòpter medicalitzat

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) ha reclamat a la Generalitat que mantingui al municipi la base del servei d'helicòpter medicalitzat i no la traslladi a Lleida, com està previst, segons fonts municipals.

El consistori de la capital de la Ribera d'Ebre va celebrar anit un ple extraordinari i urgent en el qual va aprovar una moció en defensa de la permanència d'un helicòpter medicalitzat a la població i va demanar explicacions al Govern «per la desinformació a les autoritats locals dels canvis de les bases abans de comunicar-los a la premsa».

«Les situacions d'emergència i garantir la salut de la gent que viu aquí són coses molt serioses a les quals no podem renunciar. No és política el que avui fem aquí, és exigir justícia territorial i garantir un bon servei es visqui on es visqui», va afirmar l'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés.

La Generalitat ha decidit traslladar a Lleida un helicòpter que fins ara tenia base a Móra d'Ebre per donar així cobertura a les comarques pirinenques, que provisionalment s'han quedat sense el que hi havia a Tremp (Pallars Jussà).

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) resituarà les bases d'helicòpters medicalitzats, que fins ara estaven a Tremp (Pallars Jussà), Sabadell (Vallès Occidental), Girona (Gironès) i Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), i els situarà en diferents bases del territori en funció de l'«activitat i la meteorologia».

La reorganització d'aquests efectius obeeix al fet que l'empresa Eliance, que presta el servei amb quatre helicòpters medicalitzats, no n'ha substituït un mentre està en revisió, malgrat que així ho estableix el contracte, pel que se li estan aplicant les sancions corresponents.