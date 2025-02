Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La cuidadora detinguda aquest dijous a Tivissa acusada de robar 5.000 euros a una parella de gent gran del municipi ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat de Falset, segons han informat a l’ACN fonts pròximes al cas.

L’expedient s’ha tramitat per judici ràpid. La dona, de 57 anys, va ser detinguda després de la denúncia presentada per una dona del municipi, que va explicar que li havien robat 5.000 euros que tenia guardats en una carpeta, dins d’un calaix de casa seva.

No hi havia signes que haguessin forçat la porta del domicili ni tampoc el moble, ni hi havia res més remogut a la casa. A la carpeta es va trobar una empremta dactilar de la cuidadora.