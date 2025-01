Detenen una cuidadora per furtar 5.000 euros a una parella gran a Tivissa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Gandesa han detingut aquest matí una dona de 57 anys, com a presumpta autora d’un delicte de furt.

La investigació va començar el passat 13 de gener, quan una veïna de Tivissa va denunciar la sostracció de 5.000 euros que tenia guardats en una carpeta dins d’un calaix de casa seva. La víctima va explicar que no hi havia signes de forçament a la porta ni al mobiliari de l’habitatge, i tampoc es va trobar res regirat.

Els agents van inspeccionar el domicili i van analitzar la carpeta a la recerca d’indicis. Paral·lelament, van saber que, durant aquella setmana, la parella havia contractat una cuidadora per fer tasques de neteja i assistència.

L’anàlisi lofoscòpica de la carpeta va permetre identificar una empremta dactilar de la sospitosa en el sobre on es guardaven els diners; i al qual la sospitosa no hauria d'haver tingut accés en cap moment. Segons la investigació, la detinguda no va sostreure la totalitat dels diners sinó només 5.000 dels 7.000 euros per intentar evitar que descobrissin el furt.

Els Mossos d’Esquadra han detingut la dona aquest matí a Tivissa i està previst que passi a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset en les pròximes hores.

Consells de seguretat al domicili

· No obrir la porta a persones desconegudes. Demanar sempre la identificació al personal de serveis com aigua, llum, gas o telèfon i comprovar la seva veracitat abans de permetre'ls l'entrada.

· Evitar guardar grans quantitats de diners en efectiu a casa. És més segur dipositar-los en una entitat bancària.

· En cas d'escoltar sorolls estranys o observar persones amb actitud sospitosa a prop del domicili, trucar a la policia.

· Mantenir una relació de confiança amb el personal de servei domèstic. EN cas de contractar algú per a tasques de neteja o assistència, assegurar-se de la seva fiabilitat i, si és possible, sol·licitar referències prèvies.

· No comentar amb persones alienes informació sobre els hàbits, possessions o rutines diàries.