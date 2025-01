Ordeig celebra l'inici de les obres per abastir els regants del Baix Priorat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat l'inici de les obres per portar aigua del riu Ebre fins a l'embassament dels Guiamets, que han de permetre que la Comunitat de Regants del Baix Priorat pugui fer un reg de suport a 1.400 hectàrees. Uns treballs que s'han d'enllestir en els pròxims vuit mesos.

«El Priorat té futur si generem les infraestructures i volem que els agricultors tinguin viabilitat i capacitat per fer la seva activitat», ha manifestat Ordeig, que ha remarcat que cal «evitar la desertització del territori». Alhora, ha indicat que elaboraran el pla de regadius 2025-2040 per «modernitzar el conjunt de regadius», ja que segons ha dit, el 50% no ho està i això «un país modern com Catalunya no s'ho pot permetre».