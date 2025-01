Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest mes de gener, s'ha finalitzat el projecte de consolidació i adequació de la Zona 1 del poblat protohistòric de Sebes, una actuació que s'emmarca en l'estratègia de posar en valor el patrimoni històric i arqueològic del municipi.

El projecte, iniciat al novembre del 2023, ha comptat amb un equip d'arqueòlegs liderat per Mireia Pinto Monte i ha estat supervisat per tècnics especialitzats en conservació. Durant els treballs, s'han dut a terme tasques de neteja i consolidació dels murs de la Zona 1, respectant al màxim les estructures originals amb l’ús de materials compatibles amb els utilitzats en època ibèrica. A més, s'ha instal·lat una malla identificativa entre les parts originals i les restaurades per garantir la reversibilitat i la preservació dels elements arqueològics.

Entre les actuacions destacades, s'han reconstruït espais interns de la casa 2, ubicada a la Zona 9, que ara compta amb elements interpretatius com banquetes de fang i un paviment recreat amb tècniques tradicionals. Aquestes millores han transformat el recinte en un petit museu a l'aire lliure, ideat per facilitar la comprensió de la vida quotidiana durant la primera edat del ferro i la cultura ibèrica.

El jaciment protohistòric de Sebes, situat en una elevació propera al riu Ebre, forma part d'un complex que inclou una necròpolis tumular, un assentament de la primera edat del ferro i restes ibèriques antigues. Amb aquesta intervenció, es completa una nova etapa en la museïtzació d’aquest espai, que esdevé un punt clau de l’oferta cultural i turística de Flix.

La regidora de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Flix, Cristina Ferrús, celebra la finalització del projecte destacant la seva contribució al patrimoni local ja que «aquesta actuació reforça l’atractiu de la Reserva Natural de Sebes i el Meandre de Flix, combinant història i natura en una proposta única».

L’actuació ha estat promoguda per l’Ajuntament de Flix amb l’assessorament de l’Associació Cultural La Cana i subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat amb el propòsit de promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català.