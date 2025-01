Sant Antoni arriba carregat amb jotes, espectacles i curses de cavalls a Ascó

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

Ascó ja es troba immers en la celebració de Sant Antoni. La festivitat és un dels moments més especials que viu el poble, on la tradició que emanen els actes programats, l’esperit d’unió i veïnatge i la gresca més festiva són els grans protagonistes. Ahir ja es va donar el tret de sortida al programa d’activitats, però serà a partir d’avui, diada del patró, quan es començaran a celebrar els actes centrals.

Els Tres Tombs seran els encarregats d’engegar la jornada. Després de la benedicció dels animals, s’oficiarà la missa en honor a Sant Antoni. Les corrides, les tradicionals curses de cavalls, matxos i rucs, són un dels clàssics de la Festa Major d’Ascó i enguany no faltaran. Concretament, demà i dissabte es faran al circuit de cavalls, a Fontxinxella, al migdia; i diumenge es duran a terme al carrer del Clot.

Avui a la tarda, les activitats continuaran amb el pregó, a càrrec de Ricard Ribes i a continuació, com és habitual, l’encesa de la foguera, a la plaça de l’Església i la ballada de jotes. Els amants d’aquesta dansa tradicional podran veure-la ballar, cada dia fins diumenge, a dos quarts de 7 de la tarda i a les 11 de la nit. El dia acabarà amb el sopar popular de clotxa, l’espectacle El Mentalista, a càrrec de Juanma González, i ball amb l’Orquestra The Luxe i Djs, al Casal Municipal.

Demà, els actes començaran al matí amb la missa en honor a Sant Sebastià i continuaran amb les corrides. A la tarda, s’inaugurarà la primera fase de la restauració de Cal Cavaller i novament hi haurà jotes a la plaça. A les 7, el pàrquing del Fossar Vell acollirà Rebelluga’t per Sant Antoni, amb activitats, jocs i diversió per a la canalla. Cal destacar que aquesta proposta també es durà a terme avui a la tarda i diumenge. La jornada es rematarà amb el sopar de xupxup, l’espectacle de titelles de Mario Enzo, una nova ballada de jotes, amb demostració de rom cremat i el ball amb l’Orquestra Himalaya.

Diumenge serà l’últim dia de festa. Abans d’acomiadar-se, però, Ascó viurà grans moments amb les corrides al carrer dels Clots, el ball de vermut amb l’orquestra Prèmium. A la tarda, la canalla podrà xalar mentre descobreix jocs tradicionals. Es mantindran en el programa les jotes de tarda, el Rebelluga’t i el sopar –en aquesta ocasió es repartirà un entrepà de pernil–. El dia acabarà amb l’espectacle d’acrobàcies Pensa en Wilbur, la darrera ballada de jotes i el fi de festa.