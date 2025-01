Vox vol aturar el desmantellament «suïcida» de les nuclears a Espanya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Vox denuncia que el pla de tancament i desmantellament de les centrals nuclears a Espanya és «una mesura suïcida» i ha anunciat una «ofensiva política» per aturar-ho. El secretari general i president del grup parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, i el cap de la delegació Vox al Parlament Europeu, Jorge Buxadé, han engegat des de la planta d'Ascó (Ribera d'Ebre) el pla per a la sobirania energètica i contra la clausura de les nuclears, que consistirà en una campanya d'informació ciutadana i diverses iniciatives parlamentàries.

Garriga ha dit que es presentarà una moció al pròxim ple de Parlament per debatre sobre la continuïtat de les nuclears a Catalunya i forçar el posicionament de tots els grups.

El diputat Ignacio Garriga ha visitat la nuclear d'Ascó acompanyat de tots els diputats del grup parlamentari de Vox i amb l'eurodiputat i cap de la delegació del partit al Parlament Europeu. A les portes de la nuclear de la Ribera d'Ebre, el secretari general ha criticat el pla de tancament i desmantellament previst per a les centrals atòmiques a Espanya i ha anunciat una campanya informativa i parlamentària per aturar-lo i per defensar la «sobirania energètica».

El president del grup parlamentari de Vox a Catalunya ha qualificat de «suïcida i forassenyada» la clausura de les centrals nuclears. «Primer, perquè suposarà la pèrdua de milers de llocs de treball, i segon, perquè dispararà clarament la factura de l'energia a les llars espanyoles i condemnarà a Espanya al desabastiment energètic», ha detallat. «Farem tot el que estigui a les nostres mans per tombar aquest pla suïcida i defensar la sobirania energètica», ha afegit.

Ofensiva política i ciutadana

La campanya de Vox ha començat a Ascó amb una visita a la central i amb una carpa informativa al centre del municipi, que també es desplegarà per altres poblacions de Tarragona i de la resta de l'estat espanyol. Per defensar la continuïtat de les centrals nuclears, Garriga ha posat com a exemple que les dues unitats d'Ascó generen la meitat de l'energia de Catalunya -un 60% juntament amb la central de Vandellòs II-, i que 2 de cada 10 llars espanyoles «es poden escalfar» gràcies a la producció d'energia de la planta de la Ribera d'Ebre.

Paral·lelament, el grup prepara iniciatives parlamentàries al Parlament Europeu, al Congrés dels Diputats i al Parlament. En el plenari del 29 de gener, el diputat Ignacio Garriga ha avançat que inclouran una moció que instarà a la resta de formacions polítiques a posicionar-se sobre la continuïtat de l'activitat d'Ascó I i II i Vandellòs II i si estan disposats a «continuar explorant on poder construir més centrals nuclears», a Catalunya i a tota Espanya, com proposa Vox.

La visita a Ascó, ha dit Garriga, ha servit sobretot per «reivindicar l'energia nuclear com una energia nuclear, neta, necessària i eficient, que Vox defensa» i també alertar de l'impacte directe, amb la pèrdua de més de 6.000 llocs de treball, que suposaria per a la regió tancar la nuclear.