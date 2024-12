Les dues unitats de la nuclear d'Ascó tornen a connectar-se a la xarxa elèctrica

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La nuclear d'Ascó torna a estar connectada a la xarxa elèctrica i a produir. El passat dijous, la unitat Ascó II va acabar la reparació de l'alternador i les «intervencions necessàries» per «posar-li a punt» diferents components. El reactor estava aturat des de l'11 de novembre quan va fer una parada no programada per seguretat en detectar actuacions a les proteccions. A la una de la matinada d'aquest dilluns, també s'ha connectat a la xarxa elèctrica la unitat Ascó I de la nuclear. Des del 2 de novembre s'hi ha fet la 30a recàrrega de combustible. S'han renovat 60 dels 157 elements de radioactius del reactor. La recàrrega ha costat 28,7 MEUR a ANAV (Associació Nuclear Ascó-Vandellòs) i ha requerit 1.200 treballadors complementaris.

Ascó I ha iniciat aquest dilluns a les 1:22 hores el seu 31è cicle d'operació. Durant la recàrrega s'ha renovat part del combustible i també s'ha substituït la junta de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) 'A'. S'ha revisat els segells de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) 'B', s'han substituït els equips de regulació i control de la grua polar de l'edifici de contenció, i s'ha fet la prova d'estanquitat del mateix edifici.

Pel que fa a operacions d'inspecció, se n'han fet al vas del reactor, a les penetracions de la tapa del vas i als allotjaments de perns del vas. També s'ha substituït les juntes de les tapes dels pous de la instrumentació intranuclear, i s'han revisat i netejat diferents parts dels tres generadors de vapor, tant al costat del circuit primari com al corresponent al secundari.

Als trens salvaguardes, s'han substituït dos motors i l'alternador del generador dièsel 'A'. Al circuit secundari s'ha revisat «en profunditat» les dues turbines de baixa pressió i s'ha aprofitat el desmuntatge d'aquestes per revisar el coixinet d'empenta del turbogrup. En total, ANAV ha dut a terme més de 13.000 ordres de treball i ha incorporat 23 modificacions de disseny físiques i 9 modificacions de disseny de programari relacionades amb diferents sistemes de la central.

L'objectiu de la propietat és «mantenir la planta amb les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar l'operació a llarg termini» de la nuclear d'Ascó.

Ascó II també en marxa

Fa només quatre dies també es va poder connectar la unitat II de la nuclear d'Ascó a la xarxa i la planta torna a produir i funcionar amb normalitat, després d'estar un mes i mig amb les dues unitats aturades simultàniament. És el període més llarg en què les dues plantes han estat sense produir alhora i el descens de generació d'energia nuclear que ha suposat - injecten el 40% de potència necessària a Catalunya a la xarxa - ha coincidit amb un increment del preu del MWh i amb els pics d'encariment de la llum més alts de l'any. La parada programada per a la recàrrega d'Ascó II es farà entre maig i juny del 2025.